شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عمرو دياب فى أحدث ظهور من كواليس إعلانه الجديد من داخل حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الهضبة عمرو دياب، خلال أحدث صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك في إطار حملته الدعائية لصالح أحد البراندات، حيث خطف الهضبة أنظار متابعيه خلال الصورة الذى ظهر فيها أثناء تواجده بحمام السباحة.

وتلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها الميجا ستار عمرو دياب خلال حملته الترويجية لأحد البراندات، حيث سبق وشارك متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له من وراء كواليس تصوير إعلانه الجديد مع عدد من الأصدقاء في العاصمة الإماراتية دبي، وظهر الهضبة فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يلتقط سيلفي مع عدد من الأصدقاء وفى الخلفية أبراج مدينة دبي الشاهقة.



الهضبة عمرو دياب

وكان قد ظهر الهضبة أمس، في صورة من نفس كواليس تصوير الإعلان، مع المخرج الكبير طارق العريان، ونشر عمرو دياب على الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، صورة من كواليس العمل وتضم المخرج طارق العريان والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، كما ضمت الصورة القائمين على العمل.