شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: أنا زملكاوي بس بشجع الأهلي لو بيلعب بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد هنيدى، عن صورة طفولته التى انتشرت على السوشيال ميديا أنها التُقطت فى القناطر الخيرية، وكان يرتدى حينها بدلة ضابط، ولكن اعتاد مثله مثل كل الأطفال عندما يذهب القناطر يتحرر من ملابسه، وأكد أنه ما زال على تواصل مع فريق المسرح بالجامعة وقد أنشأوا جروب على الواتس أب.

وتذكر أول عرض قدمه على خشبه مسرح الجامعة كان العادلون لألبير كامى وكان دوره باللغة العربية الفصحى وعند عرض المسرحية وجد الجمهور يضحك بمجرد أن ينطق هو بكلمة وهنا قرر أن يقدم كوميدى فقط، وكانت كلية التجارة تمتاز بعروضها الكوميدية، وتمنى أن ينضم إليها، ولكن قامت بعد ذلك كلية الحقوق بتقديم عروض كوميدية.

وأكد الفنان محمد هنيدى، خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج سهرانين الذى يقدمه الفنان أمير كراره ويذاع على قناة On، أنه زملكاوي ويحب الزمالك منذ الصغر ولكن عندما يلعب الأهلى مع فريق بالخارج بالتأكيد يشجع الأعلى وهو سعيد بالزمالك خاصة فى هذه الأيام ، وأحب لاعبى الزمالك لقلبه هى شيكابالا.

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه في البطولة كل من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.