شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تسترجع ذكريات السخرية من وزنها ببداية مسيرتها: فكرت بالابتعاد عن هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ممثلة هوليود كيت وينسلت عن شعورها بقدر كبير من عدم الثقة في بداية مسيرتها الفنية، بسبب وزنها والسخرية منها بصورة كبيرة، الأمر الذى كان يجعلها تفكر في عدم الاستمرار بالتمثيل بسبب كم التعليقات التي كانت تصلها.

وقالت خلال تصريحاته استرجعت بها ذكرياتها أثناء حديثها إلى الجارديان، : "شعرت بعدم الثقة في نفسى، وبدأت أشعر برغبة كبيرة في التوارى والابتعاد عن الناس، لدرجة عدم الذهاب إلى هوليود مرة أخرى".



كيت فى العشرينات من عمرها

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية كيت وينسلت أنها تضررت نفسيا في ظل الإغلاق، وقالت وينسلت في تصريحات لـ deadline، إن والدها البالغ من العمر 81 عامًا قد تلقى مؤخرا أول تطعيم لـ Covid ، وأنهم جميعًا في حالة جيدة، وأنها تعيش في هذه الأوقات الغريبة برفقة عائلتها قائلة "نحن جميعًا نجتازها ، أليس كذلك؟".

وأضافت كيت وينسلت أنها تفتقد التواجد مع الجمهور ، والقدرة على الذهاب إلى المهرجانات والحصول على جائزة، مشيرة أنها حزينة بشكل خاص لعدم الذهاب، للمهرجانات التي كان من الممكن ان تحصل علي جائزة من خلال فيلم Ammonite وقالت وينسلت: "أجد أنه من المحزن جدًا ألا يكون لديك هذا النوع من الجمهور هذا الرابط ..الأمر لا يتعلق حتى بتصفيق الجمهور أو تقديره ، ولكن هذا الاتصال فقط، تلك التجربة المشتركة عندما نكون جميعًا جالسًا في تلك الغرفة الضخمة معًا لمعالجة ما رأيناه للتو..فالسينما تجربة مثيرة".

واسترجعت النجمة كيت وينسلت ذكريات أهم أدوارها في فيلم تيتانيك نهاية التسعينات من القرن الماضى، وكشفت عن أنها ورغم النجاح الكبير الذى حققه الفيلم اثناء طرحه إلا أنها لم تشعر بأنها تنتمى لعالم هوليوود حتى بعد هذا النجاح، وكان دائماً لديها تخوف كبير.

كما تطرقت كيت وينسلت خلال حوارها مع صحيفة لوس انجلوس، إلى أنها تستمتع حالياً بالعمل مع مخرج تيتانيك من جديد خلال الجزء الثانى من فيلم أفاتار، وعن لقطتها الأخيرة الذى تم تداولها من الكواليس أثناء تصويرها مشهد تحت المياه أكدت أنها أعدت نفسها جيداً للمشاركة في الفيلم، وتعلمت طرقا جديدة في الغطس، حتى باتت حالياً تتمكن من كتم أنفاسها لمدة تصل إلى 7 دقائق تحت المياه.