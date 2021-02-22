شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عز الدين: تعرضت للإغماء بسبب آلام كورونا ومش طالبة غير الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة إيناس عز الدين، بفيروس كورونا المستجد، منذ 4 أيام، حيث تعانى من تكسير في العظام وظهور بعض الأعراض مثل ضيف التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ورشح.

وقالت إيناس عز الدين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": جسمى مكسر مش قادرة، أنا عملت مسحة وظهرت سلبية، وبسبب شدة التعب طلب الطبيب منى الخضوع لتحليل الدم وهو اللى أظهر أن عندى فيروس كورونا.

وأضافت إيناس عز الدين: أنا أصيبت بالفيروس منذ 4 أيام وكنت أعانى من رشح وسخونية وتكسير بالعظم ما زال مستمر حتى الآن حتى أنى أمس أغمى عليّ من شد التعب، ومش قادرة أنام بسبب تكسير العظام.

وتابعت إيناس عز الدين: الطبيب كتبلى بروتوكول العلاج ومن المقرر أن أستمر عليه حتى يوم الجمعة المقبلة، حتى تنتهى مرحلة تكسير العظام والتعب اللى عندى، ثم بعد ذلك سيكتب لى علاج أخر، وأول يومين مكنتش عارفة أنطق، واليوم بدأت أتكلم بسيط جدا.

واختتمت حديثها، أنا مكنتش متوقعة أبدا أن يجيلى فيروس كورونا، وانا عزلت نفسى في البيت بعيدا عن أولادى ، ومش طالبة غير دعوات الناس انى أقوم بالسلامة.