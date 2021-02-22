شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يفاجئ جمهوره ويعلن تحضيره جزءا جديدا من سلسلة أفلام روكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم سيلفستر ستالون عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه حينما نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" علق عليها بأن كل الأخبار التي انتشرت طوال الفترة الماضية بشأن تحضيراته لجزء جديد من سلسلة أفلام روكى حقيقية، قائلاً: "لقد سأل الكثير من الناس، نعم الجزء الجديد من روكى قريبًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي في مجال صناعة الأفلام، هناك فوضى كبيرة بسبب كل القيود، لذلك يستغرق الأمر وقتًا لمعرفة متى وأين يكون الأفضل، ولكن الأمر يستحق ذلك!".

وتابع: "لن يتم تجاوز المعركة أبدًا، لقد كان في تقديري أفضل قتال خلال فيلم على الإطلاق، ولكن مع إعادة قصه أصبح الأمر أكثر روعة!".



سيلفستر ستالون

وأفلام روكى تعد سلسلة أفلام من بطولة سيلفستر ستالون الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا، وتم إنتاج أكثر من جزء منها بداية من عام 1976، وفيلم روكي 2 في سنة 1979، وروكي 3 في سنة 1982، وروكي 4 في 1985، وروكي 5 في 1990، وروكي بالبوا في 2006، وكريد في 2015، وكريد 2 سنة 2018، وقد فاقت أرباح سلسلة الأفلام هذه 1 مليار دولار أمريكي، الأفلام تم تأليفها من سلفستر ستالون ورايان كوغلر وهارون كوفنجتون وتم إخراجها من قبل جون أفليدسن، وأيضا من قبل سلفستر ستالون و رايان كوغلر.

في يوليو 2019، قال ستالون إن هناك تكملة أخرى لسلسلة روكي قيد التطوير، وكانت هناك مناقشات مستمرة حول مسلسل تلفزيوني مسبق مبني على السنوات الأولى لروكي بالبوا.

وقد حققت سلسلة الأفلام أكثر من 1.7 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، كما حصل الفيلم الأول والثالث والسابع على ترشيحات لجائزة الأوسكار، كما تلقت الموسيقى التصويرية للسلسلة ترشيحات للفيلمين الأول والثالث.