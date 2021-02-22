شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تنتهى من تسجيل أولى أغنياتها بتوقيع وليد سعد وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة أيتن عامر من تسجيل أولى أغنياتها "بناقص" كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وتعد هذه التجربة العملية الأولى لها في عالم الغناء رغم أنها تتميز بموهبة غنائية وصوت مميز منذ الصغر وكانت لها عدة تجارب غنائية داخل سياق الدراما السينمائية فقط وسوف تقوم بتصوير الأغنية خلال الأيام المقبلة مع المخرجة بتول عرفة.

ومن ناحية أخرى قالت الفنانة أيتن عامر، أغرب موقف حصلى في الطفولة، كنت أنا وقريبتى بناكل ساندوتش على البحر وتوهنا وفضلنا نعيط، وواحدة صحفية لقتنا بطريقة ما رجعتنا تانى للقرية، وأختى الله يرحمها أول ما شافتنى لطشتنى قلم عمرى ما هنساه وبعد كده قعدت تعيط وأضافت أيتن عامر خلال استضافتها في برنامج "its show time" مع الإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، أصعب موقف حصلى بقى وأنا صغيرة، ان في مرة بابا قرصنى من ودنى عشان كنت قاعدة مع أصحابى تحت البيت وهو ندهلى وقالى اطلعى وقلتله حاضر ومطلعتش مرة واتنين وفى التالتة طلعت وراح قارصنى من ودنى ومن وقتها لما بيقول حاجة باخدها جرى