شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى: هربت من المدرسة فى أولى ثانوى وروحت سينما والمدير كان هناك وعاقبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد هنيدى، فى الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، أول مرة هربت من المدرسة وأنا فى الصف الأول الثانوى، وذهبت أنا وأصحابى نشاهد فيلما للفنانة ماجدة فى السينما وتفاجأنا فى منتصف الفيلم توقفه وإذا بمدير السينما ومدير المدرسة فى قاعة العرض ويومها عاقبنا بأسبوعين رفد من المدرسة.

وأضاف: أما عن أول مرة أقف أمام الكاميرا فكانت فى سهرة تليفزيونية أنا وعمرو عبد الجليل، وكانت من بطولة شكرى سرحان، وكان أجرى منها مائة جنيه أتذكر يومها اشتريت موز، وأنا عائد للمنزل.

وتابع محمد هنيدى، أتذكر يوم مولد فاطمة ابنتى كنت حينها فى عرض مسرحية "عفرتو" ووجدت أحد أقاربى فى الكواليس يشير لى أن زوجتى ستلد وكان من المفترض أن ينتهى العرض بعد ساعة ونصف وأتذكر أنى أنهيته فى ثلاث دقائق، وذهبت وحضرت ولادتها وكانت أول مولد لى أراه، وأتذكر أول مرة يطلب منى أحد من الجمهور أن يلتقط صورة معى بعد فيلم عاطف الطيب "قلب الليل"، وبعد العرض تفاجأت بشخص يطلب منى ذلك، وسعدت جدا "ومكنتش عايزه يمشى".

وتابع هنيدي: أول مرة أتشاجر كنت فى المرحلة الابتدائية عندما كنت خارج من المدرسة، وجاءت أختى إلى تبكى وتشكى من أحد الأطفال، وذهبت إليه وقبل أن أنطق بكلمة ضربنى فى عينى، وأكد أنه أنشأ صفحة على السوشيال ميديا بعدما وجد الكثير من الصفحات باسمه، وكان لا بد أن يحسم الأمر، أما أول مرة سافر فيها كانت إلى أمريكا بعرض حزمنى يا وكان سعيد جدا.

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه في البطولة، كلا من: منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.