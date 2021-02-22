شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة بصور نادرة لهما ورسالة.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا شيحة، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها حلا شيحة من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور لهما معاً، من كافة المراحل السنية، بداية من مرحلة الطفولة وحتى الآن.



هنا وحلا



حلا شيحة11

وكتبت أثناء تهنئتها بتلك المناسبة: حلولا نصفي الاخر، اختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد .كل سنه وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون".



حلا شيحة



حلا شيحة وهنا شيحة فى صورة نادرة

واستكملت خلال تغزلها فى حلا شيحة بقولها: "ولدت في عيد زواج أمي وأبى.. 23 فبراير عيد ميلاد الحلا.. انتي احلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا".

صورة لحلا شيحة وشيقاقتها مع والدهم

واحتفلت الفنانة حلا شيحة، بداية الشهر الجارى، بعقد قرانها على الداعية الإسلامي معز مسعود بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وسط حضور عدد قليل من أقارب العروسين.

ونشرت حلا شيحة، وقتها عبر ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة خلال عقد القران، حيث طلت بالفستان الأبيض.

كما هنأت هنا شيحة، شقيقتها حلا عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها ..يا رب بارك لهما وبارك عليها، وأجمع بينهما في خير .بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة.. يا رب دايما مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضى عليكوا".

كما ظهرت حلا شيحة أيضا في صور أخرى بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".