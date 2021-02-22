كندة علوش تعلن عن مسابقة "ديوان كندة" للتشجيع على القراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة كندة علوش عن مسابقة جديدة للتشجيع على القراءة بعنوان "ديوان كندة".

وكتبت "كندة" عبر حسابها على إنستجرام: "السنة اللي فاتت بدأنا مع مكتبة ديوان، مبادرة (ديوان كندة) بهدف نشر الكتب والتشجيع على القراءة من خلال مسابقة أسبوعية، وبعد نجاح المبادرة ومشاركة عدد كبير من الكتاب والمبدعين رجعنا السنة دي بشكل جديد وجوائز أكتر".

وأضافت: "المسابقة هتكون مرة كل أسبوعين على الاستوري واللي هيجاوب على السؤال هيفوز معانا".

يذكر أن الفنانة كندة علوش عادت مؤخرًا للعمل بعد فترة توقف منذ ولادة ابنتها حياة، وقدمت واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي حملت اسم "ضي القمر".