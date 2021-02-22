هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة شقيقتها "حلا" بعيد ميلادها.

ونشرت "هنا" صورا تجمعها مع شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حلولا.. نصفي الآخر.. أختي، حبيبتي، صديقتي.. من تشعر بس عن بعد".

وأضافت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حلا يا أحلى روح في الكون.. ولدت في عيد زواج أمي وأبي.. ٢٣ فبراير عيد ميلاد الحلا.. أنتِ أحلا ما في حياتي.. بحبك يا حلا".

يذكر أن هنا شيحة احتفلت مؤخرا بعقد قران شقيقتها حلا شيحة والداعية معز مسعود داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل.