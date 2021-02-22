إليسا تشيد بدور هذه الممثلة في مسلسل "ع اسمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت الفنانة إليسا بدور غرازييلا طربية التي قدمته بمسلسل "ع اسمك".

وكتبت "إليسا" عبر حسابها على تويتر : "‏غرازيلا طربية.. قمر ونجمة حقيقية لأنها من القلب عم تعطي.. مش غريب تكون من أصحاب الهمم اللي بيذكرونا بقيمة مواهبن.. تحية للأشخاص اللي عطوها الفرصة تلمع بمسلسل ‎"(ع اسمك)، وتكون دولي الحلوة".

وأطلت الممثلة الشابة غرازييلا طربية من ذوي متلازمة داون، بروح ملائكية في مسلسل "ع إسمك"، وجسدت دور "دوللي"، الدور الذي حمل في طياته الكثير من الحب والجمال، وعكس الروح التي يملكها ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يصنفون في خانة "الملائكة على الأرض".

مسلسل "ع اسمك" بطولة كارين رزق الله وجيري غزال وليليان نمري وفيفيان انطونيوس، ويوسف حداد، ونقولا دانييال، وعلي الزين، ومن تأليف كلوديا مرشيليان، إخراج فيليب أسمر.