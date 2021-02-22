5 مشاهد كوميدية مرتجلة لا تنسى.. سقوط طاقم الشاي في "فيب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل الممثلون المخضرمون في بعض الأحيان إلى حد من الإتقان يكفل لهم ارتجال مشاهد تحقق نجاحًا مهولًا.

ويعد الارتجال سمة من سمات الممثل الناجح، لذلك تعلق كثير من المشاهد المرتجلة في أذهان الجمهور، ويتجاوز صداها السيناريو الأساسي في بعض الأحيان.

في التقرير التالي، يستعرض موقع "CBNC" الأمريكي، أبرز المشاهد المرتجلة التي لا تٌنسى في المسلسلات الكوميدية.



1- Veep





مسلسل "فيب" الأمريكي، بطولة جوليا لوي دريفوس وتوني هايل، ويتناول المواقف التي تتعامل معها نائبة الرئيس الأمريكي يوميًا في إطار كوميدي.

اعتمد المسلسل على الارتجال في كثير من المشاهد، لكن مشهد سقوط طقم الشاي تحديدًا يعد من أكثر المشاهد الكوميدية التي علقت في الأذهان، خاصةً مع كونه مرتجلًا.

2- How I Met Your Mother





مسلسل "كيف قابلت والدتكما"، بطولة جيسون سيجل وجوش رادنر، ويدور حول أب يحكي لابنيه قصة وقوعه في حب والدتهما.

يعد المسلسل من أشهر المسلسلات الكوميدية، إلا أن مشهد تراجيدي بعينه خطف القلوب.

قدم الممثل جيسون سيجل مشهدًا مرتجلًا لا ينسى عند سماعه خبر وفاة والده في المسلسل، وحرص على عدم قراءة السيناريو كي يقدم أداءً صادقًا.



3- New Girl





مسلسل "فتاة جديدة"، بطولة جيك جونسون وزوي ديشانيل، ويدور حول فتاة تنتقل للعيش في منزل يمتلئ بالشباب بعد هجر حبيبها إياها.

في ختام المسلسل الكوميدي، قدم الممثل جيك جونسون (نيك) وزميله ماكس جرينفيلد (شميدت) أداءً كوميديًا مرتجلًا عن بداية صداقتهما وكيف توقعا المستقبل.

4- Brooklyn Nine-Nine





مسلسل "بروكلين 99"، بطولة أندي سامبيرج وأندريه بروير، ويتناول المسلسل تفاصيل تحقيقات يقوم بها رجال شرطة مكتب بروكلين حول =الجرائم الغريبة التي تواجههم.

ارتجل الممثل الأمريكي أندريه بروير جملته الشهيرة في المسلسل Hot Damn، والتي قالها أول مرة في الموسم، ومع نجاحها أصبحت جملته الأشهر.



5- Friends

مسلسل "فريندز" بطولة جينيفر أنيستون وماثيو بيري، ويدور حول مغامرات مجموعة من الأصدقاء يعيشون في مدينة نيويورك.

يتضمن المسلسل الكثير من المشاهد المرتجلة، منها مشاهد القرد مارسيل، الذي رغم تدريبه اعتاد إلقاء ملابس داخلية على الممثلة جينيفر أنيستون، وهو المشهد الذي تم وضعه في إحدى الحلقات.



