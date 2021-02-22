وائل كفوري ضيف الحلقة الأولى من برنامج "أغاني من حياتي"

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"الخليج 365" من بيروت: مِن على المسرح وبصحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة ميشال فاضل ، يطلّ بعض أبرز نجوم ونجمات الغناء في العالم العربي مع مجموعة من أشهر أغنياتهم، كاشفين النقاب عن القصص الكامنة وراءها وأسرار نجاحها وجماهيريّتها، ضمن البرنامج الموسيقي الطربي الجديد "أغاني من حياتي" على MBC1.

ولأن كل أغنية تحمل بين معانيها ونغماتها حكاية لا يعرف سرّها إلا صنّاعها، يستضيف "أغاني من حياتي" في كل حلقة أحد أبرز مطربي أو مطربات العالم العربي، ليغني على المسرح عدة أغنيات من أرشيفه الموسيقي، ويكشف للمشاهدين عن كيفية ولادة تلك الأغنيات وما حملته معها من حكايا وذكريات.

في أولى الحلقات، يطلّ النجم وائل كفوري ليطرب الجمهور بكوكبةٍ من أشهر أغنياته، ويرفع الستار عما تخبّئه من أسرار وأخبار.

• يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

