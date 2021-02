مهرجان أبوظبي 2021 يدعم الجولة العالمية للمغني عمر كمال

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: في إطار مبادرة "منبر التأليف والتوثيق الموسيقي" من مهرجان أبوظبي دعماً للفنانين والمبدعين العرب، انسجاماً مع الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بالثقافة والفنون محلياً وعالمياً، يدعم المهرجان في دورته الثامنة عشرة لعام 2021، مغنّي وعازف الجاز الفلسطيني الشهير عالمياً، عمر كمال، في إصدار أغنيته الجديدة «In The Wee Small Hours»، كجزء من ألبوم «ليلة متأخرة مع عمر كمال»، والذي سيصدر في وقت لاحق من العام الجاري، بدعم من المهرجان.



وتصدر أغنية «In The Wee Small Hours»، التي يعود كمال من خلالها إلى شغفه المتجدد بموسيقى الجاز، اليوم 21 فبراير الجاري، عبر موقع مهرجان أبوظبي الالكتروني (https://abudhabifestival.ae/in-the-wee-small-hours/) .في تمام الساعة .السادسة مساء" . بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليدمج من خلالها بين الأنماط الموسيقية القديمة والحديثة مع لمسة عصرية تعتمد على أسلوبه الخاص بالعزف على الآلات الموسيقية المحببة إليه.

كما يدعم مهرجان أبوظبي 2021، الجولة العالمية لـلفنان المبدع عمر كمال، والتي تبدأ في نيويورك من مركز الجاز الشهير في مركز لينكولن يوم الـ9 من أكتوبر المقبل، وتضم أغاني من ألبومه «أرني النور Show Me the Light»، والذي صدر بدعم مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من مهرجان أبوظبي 2019، إضافة إلى إصدار ألبومه الجديد بعنوان «ليلة متأخرة مع عمر كمال» خلال العام الحالي.

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «إنّ المنجز الحضاري العربي يأتي في صلب اهتمام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيداً على الدور الهام الذي تلعبه الإمارات في مسيرة استمرار الحضارة الإنسانية واستعادة الإسهام العربي فيها، في ميادين العلوم والفنون والابتكار والإبداع بكافة أشكاله، وخاصةً في الجانب المتعلق بعمل مهرجان أبوظبي على الاحتفاء بالموروث الثقافي وتقديم المنجز الفني والإرث الموسيقي العربي إلى العالم عبر أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص والمشترك، والمبادرات الرائدة كمبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من المهرجان التي تدعم الأعمال الموسيقية الجديدة لكبار الفنانين والمبدعين العرب».

وأضافت: «تتيح أعمال التكليف الحصري من مهرجان أبوظبي والتي بينها الجولة العالمية لعمر كمال بعنوان (أرني النور) فرصاً عظيمة لحوار ثقافي عالمي يحفل بقيم السلام والتسامح والتواصل عبر الموسيقى لغةً عالمية ومساحة مشترك إنساني وتضامن كوني في الظروف الاستثنائية التي تواجهها البشرية».

وقال عمر كمال، مغنّي وعازف الجاز الفلسطيني الشهير عالمياً، «فخور بالتعاون مع مهرجان أبوظبي للمرة الثانية، في رحلة فنية جديدة نعمل من خلالها على إعادة إحياء جزء من تاريخ الكلاسيكيات للمبدع الراحل فرانك سيناترا عبر ألبوم In The Wee Small Hours».

وعن إعادة إنتاج الألبوم، قال «كمال»، «إن هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي كعازف جاز، فالعالم الخاص من موسيقى الجاز والغناء هو الذي سمح لي بالحفر عميقا في زوايا خفية من الروح لأبدع تعبيرات روحية فريدة في شكل موسيقى وأغانٍ».