الراقصة دينا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الراقصة دينا، تعافيها من فيروس كورونا، بعد أسبوعين من الإصابة .

وكتبت"دينا" عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا.. الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصلش أي مضاعفات".

وأضافت: "بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدًا في فترة العزل وبشكر جدًا دكتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي، من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض، بحبكم".

يذكر أن دينا تشارك في مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، وأيتن عامر، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسني شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي.