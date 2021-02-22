نرمين الفقي توجه رسالة لفريق عمل مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة نرمين الفقي على توجيه رسالة لفريق عمل مسلسل "لؤلؤ" عقب انتهاء عرض حلقات العمل.

وكتبت "الفقي" عبر حسابها على إنستجرام : "ألف مبروك نجاح مسلسل لؤلؤ، ومبروك لكل فريق العمل وإن شاء الله يا رب كلنا من نجاح إلى نجاح".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر وغيرهم.

"لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، وتأليف شركة سينرجي.