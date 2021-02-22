مي عمر بفستان قصير ونورهان دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل أنيق.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

أنابيلا هلال

نشرت المذيعة أنابيلا هلال صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر أنيق.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الكمامة".

مروى

نشرت المطربة اللبنانية مروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود.