نهال عنبر توجه الشكر لإلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة نهال عنبر عن عرض حكاية "حتة مني" من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية" يوم ٦ مارس المقبل عبر قناة dmc.

وكتبت" نهال" عبر حسابها على إنستجرام : "مبروك علينا كلنا مسلسل (حتة مني)، أحب أشكر النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد وفيق والفنانة سارة الشيمي.. شكرا للمنتج الرائعة مها سليم.. عرض المسلسل على dmc يوم ٦ مارس، إخراج حسام علي، تأليف الكاتبة شهيرة سلام".

"حتة مني" تعد أولى حكايات مسلسل "حكايات امرأة أربعينية " من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ويشارك في البطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس وعدد من الفنانين.