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نهال عنبر توجه الشكر لإلهام شاهين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة نهال عنبر عن عرض حكاية "حتة مني" من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية" يوم ٦ مارس المقبل عبر قناة dmc.

وكتبت" نهال" عبر حسابها على إنستجرام : "مبروك علينا كلنا مسلسل (حتة مني)، أحب أشكر النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد وفيق والفنانة سارة الشيمي.. شكرا للمنتج الرائعة مها سليم.. عرض المسلسل على dmc يوم ٦ مارس، إخراج حسام علي، تأليف الكاتبة شهيرة سلام".

"حتة مني" تعد أولى حكايات مسلسل "حكايات امرأة أربعينية " من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي، ويشارك في البطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس وعدد من الفنانين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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