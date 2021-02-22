دانيلز: قيَّدوا هوليداي وهي تحتضر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكد لي دانيلز مخرج فيلم “الولايات المتحدة ضد بيلي هوليداي”، أنه كان يتطلع منذ زمن بعيد الى صنع فيلم عن مغنية البلوز الأميركية، وعندما قرأ السيناريو الذي كتبته سوزان لوري باركس، أيقن أن الوقت قد حان لتحقيق حلمه.

واوضح دانيلز ان فيلمه يظهر اضطهاد مكتب التحقيق الفدرالي لهوليداي لأسباب سياسية، وبذل الحكومة الأميركية كل ما في وسعها لمنعها من الغناء عن السود الذين يُعدمون من دون محاكمة، بما في ذلك دسّ المخدرات لها وتقييدها إلى سريرها.

واعرب عن اسفه لأن دور هوليداي في حركة الحقوق المدنية قد تم التقليل من شأنه.