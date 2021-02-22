شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية لـ"الخليج 365": أغنية "مش بالساهل" تمس الواقع الذى نعيشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "مش بالساهل" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج ياسر حسانين.

وقال النجم محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ردود الأفعال التي تلقاها على الأغنية فاقت توقعاته حيث إنه قدم فكرة جديدة من خلال أغنية تمس الواقع الذى نعيشه، مشيرًا إلى أنه قدمها بشكل جديد عليه، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من جمهوره، وقام بتهنئته عليها عدد كبير من داخل الوسط الفنى وخارجه.

وتقول كلماتها: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".

وأكد النجم محمد عدوية مؤخرا أنه انتهى من تسجيل تتر مسلسل "ورا كل باب" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد هارون وألحان سامر أبو طالب، ويراهن عليها عدوية بقوة لأنه يقدمها بشكل جديد عليه وتحمل طابع البهجة والفرح على حد وصفه في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" .

مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى المنتجة للعمل عن الحكايات الجديدة تباعًا بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.





وأطلق مؤخرًا محمد عدوية أغنية دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.





وطرح محمد عدوية منذ فترة أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".