شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: "حبك لنفسك مش أنانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر، توجه ياسمين صبري بعض الحكم والرسائل الإيجابية إلى جمهورها على منصات السوشيال ميديا، وذلك إلى جانب مشاركتهم صورها وأنشطتها الحياتية والفنية، خاصة أنها تحرص على التفاعل مع معجبيها ومتابعيها بشتى الطرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الرسائل الإيجابية التي وجهتها الفنانة ياسمين صبري إلى جمهورها مؤخرًا، كانت حول حب الشخص لنفسه، مشيرة إلى أن حبك لنفسك ليس أنانية، واعتبرت أن مقولة "حبك لنفسك أنانية" خطأ شنيع.

النجمة ياسمين صبري شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صفحة من كتاب يتحدث عن الخرافات وحب النفس، جاء فيه أن هناك خرافة تتمثل في أن حبك لنفسك أنانية، فيما وجهت الفنانة ياسمين صبرى رسالة إلى جمهورها، قائلة :"أحب نفسك".



ياسمين صبري عبر تويتر

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في مسلسل "فرصة تانية" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.