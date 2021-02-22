شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: سعدت بردود الفعل على "جمال الحريم" ونور قالت لى أنت زى القمر فى مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم خالد سليم، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد انتهاء مسلسل "جمال الحريم"، وقال: شخصيتى في المسلسل مختلفة جدا ومحبوب جدا للناس ومعندوش أي مشاكل مع حد ووقف جنب نور للآخر، وفى مشهد وإحنا بنصور نور قالتلى أنت زى القمر انبسطت جدا، ورد الفعل على المسلسل كان عالى جدا وفاق كل توقعاتى والإنشاد الدينى فرق معايا والردود عليه كانت رائعة".

وقال الفنان حازم سمير، خلال استضافة أبطال مسلسل "جمال الحريم" فى برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى المذاع على قناة dmc: "لو حد فكر يمشى في سكة السحر والأعمال دى هيبقى عارف النهاية بتاعته هتبقى عاملة إزاى".

أما الفنان فراس السعيد، فقال: شخصيتى كانت مركبة وصعبة أوى، وكانت فيه حرفية في الإخراج والكتابة، وهو أول عمل يتكلم عن الجن والإنس".

وقالت المخرجة منال الصيفى، بوجه تحية للنجمة دينا فؤاد، كانت خائفة جدا من الشخصية واجتهدت أوى وحفظتها جدا عشان تقدمها بالشكل ده، وبشكر كل فريق العمل والنجم صلاح عبد الله وشركة الإنتاج سينرجى".

مسلسل "جمال الحريم"، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى، ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC.