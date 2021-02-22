شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يروج لأغنية "بحب الجدعنة" بلوك جديد قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم حمادة هلال لأحدث أغنياته "بحب الجدعنة"، من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر صورة له وهو بلوك جديد ذكر من خلالها متابعيه بذكريات دوره فى فيلم "حلم العمر" الذى ظهر خلاله بشخصية ملاكم، قبل 13 عام، وذلك بعدما ظهر حمادة هلال فى الصورة جديدة، وهو فى فورمة مميزة مثلما كان الحال خلال فيلمه الذى تم طرحه عام 2008، وكتب انتظروا طرح البرومو الرسمى لأغنية "بحب الجدعنة"، تمهيداً لطرحها.



حمادة هلال فى أحدث ظهور له

ويأتى ذلك بعدما أعلن المطرب حمادة هلال عن تعاونه مع الموزع الموسيقى لأغانى المهرجانات "ديزل" فى أغنية جديدة سيتم طرحها قريبا بعنوان "بحب الجدعنة"، ونشر هلال، قبل أيام عبر حسابه على إنستجرام، فيديو جمعه مع ديزل، قال فيه: "مع حبيبى وصديقى ديزل.. استنونا قريبا وبحب الجدعنة"، وأضاف معلقا على الفيديو: "ديزل حبيبى فنان محترم.. قريبا إن شاء الله أغنية بحب الجدعنة".



حمادة هلال

من ناحية أخرى كشف النجم حمادة هلال، أثناء استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس عن أول أغنية غناها فى حياته، وروى قصة مراقبة والده له، قائلا: "مكنش فى بالى قصة الغناء خالص وطول الوقت كنت بغنى مع نفسى، اللى خد باله من صوتى خالى وقالى أنت هتبقى حاجة قدام، وأول مرة غنيت فى فرح شعبى وأنا عندى 9 سنين وغنيت أكتر من 15 مرة فى الفرح لان صوتى عجبهم، ومحمد الخواجة ده رجل بلطجى كان بيأخدنى فى الأفراح معاه وكنت بنزل من وراء أهلى معاه لحد ما تعرفت فى المنطقة انى ابنه ويوم ما نزلت معاه وبابا نزل ورايا وقعد يراقبنى ولما طلعت الفرح وده يقول انى ابنه طلع بابا على المسرح وقال ده ابنى أنا".

ويخوض النجم حمادة هلال، السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وانضم مؤخرا للمسلسل كل من الفنانة دنيا عبد العزيز والفنان خالد سرحان.