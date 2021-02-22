شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند لـ"its show time": استغرقت وقتا للتعافي بعد فيلم cherry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم العالمى توم هولاند، ضيفا في برنامج "its show time"، للإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، اليوم الأحد، حيث تحدث عن فيلمه الجديد cherry، وتحضيراته للفيلم وقال هولاند، إنه استغرق وقت طويل وليستعيد عافيته ويتعافي من تحضيرات الشخصية في فيلم cherry، مؤكدا أن الشخصية كانت منهكة، وكان لا بد أن يخسر الكثير من وزنه ويظهر بشكل مختلف؛ لأنه يتعاطي المخدرات ويسرق البنوك، وبالتالي كان عليه أن يبذل مجهودا كبيرا، ليصل إلى شكل الشخصية، وهو ما تسبب في إنهاكه، واحتاج وقتا ليعود لطبيعته ويسترد عافيته مرة أخرى.

وظهر النجم توم هولاند فى أحدث برومو لفيلمه الجديد cherry، حيث تم الكشف عن الشخصية الذى سيلعبها خلال أحداث الفيلم، والذى يبتعد فيه عن دوره الأيقونى مع شخصية سبايدر مان، حينما يجسد دور جندى بالجيش يتحول فيما بعد إلى سارق بنوك.

الفيلم من المفترض عرضه على منصة apple، وكشف موقع الديلى ميل أن توم هولاند يراهن على هذا الدور من أجل الخروج من عباءة شخصية سبايدر مان، خوفاً من أن يتم احتجازه فيها بعد النجاح الكبير الذى حققه مع الشخصية.