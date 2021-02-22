شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند لبرنامج "its show time": جلست في منزلي 4 شهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم العالمى توم هولاند، ضيفا في برنامج "its show time"، للإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، اليوم الأحد، حيث تحدث عن فيلمه الجديد cherry، وتحضيراته للفيلم، وقال هولاند، إنه جلس في منزله لمدة أربعة شهور بسبب فيروس كورونا وحالة الغلق العام، وهو أمر صعب عليه، حيث لم يعتد على الجلوس في المنزل.

وأضاف هولاند أن تصوير الفيلم كان وسط الوباء وهو أمر صعب، ولكن شركة سوني اتخذت كافة الإجراءات لإبقاء فريق العمل آمنا وسالما من فيروس كورونا، وهو أمر ليس بسهل، حيث تطلب العديد من الإجراءات، ولكنها نجحت في تقديم الفيلم بشكل آمن.

وأشار هولاند إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على السينما وصناع السينما والممثلين ممن جلسوا في منازلهم، وكان الفيلم بالنسبة له فرصة كبير للنزول إلى العمل بعد الحصار الذي فرضه فيروس كورونا.

وظهر النجم توم هولاند فى أحدث برومو لفيلمه الجديد cherry، حيث تم الكشف عن الشخصية الذى سيلعبها خلال أحداث الفيلم، والذى يبتعد فيه عن دوره الأيقونى مع شخصية سبايدر مان، حينما يجسد دور جندى بالجيش يتحول فيما بعد إلى سارق بنوك.

الفيلم من المفترض عرضه على منصة apple، وكشف موقع الديلى ميل أن توم هولاند يراهن على هذا الدور من أجل الخروج من عباءة شخصية سبايدر مان، خوفا من أن يتم احتجازه فيها بعد النجاح الكبير الذى حققه مع الشخصية.

وكان النجم العالمي توم هولاند، قد ظهر بالتزامن مع انتظار عرض فيلم cherry في كواليس تصوير فيلم الإثارة والأكشن Spider-Man 3، الذى يقوم بتصويرها حاليا بصحبة النجمة العالمية زيندايا، التى ستشاركه فى الجزء الجديد المقرر عرضه فى 17 ديسمبر 2021 بدور العرض السينمائي، وفقا لموقع cnet.

وفي لقطات تم تسريبها منذ فترة، ظهر هولاند وهو يقفز من مكان مرتفع للغاية عن سطح الأرض بصحبة زيندايا وهما معلقان من أحد الروابط، وهو ما يظهر استعداداتهما لاستكمال تصوير الجزء الجديد وسط جائحة فيروس كورونا التى أجبرت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية على فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية.