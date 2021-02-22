- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "حلوة الدنيا سكر" يشيد بأداء محمود عبد المغني في حكاية "الجريمة لا تفيد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل قناة "dmc" عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد، وهي حكاية "الجريمة لا تفيد" الذي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني.
وأشاد مخرج العمل خالد الحلفاوي بحكاية "الجريمة لا تفيد"، مؤكدًا أنها من أفضل حكايات المسلسل على كل المستويات سواء في الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان الموهوب محمود عبد المغني الذي يقدم أداء مبهرًا ومبهجًا على حد السواء في الشخصية التي يجسدها بالمسلسل موضحا أن عبدالمغني قدم أداءً راقيًا خلال الحكاية التي تعد من أصعب حكايات العمل.
وتجسد هنا خلال الحكاية شخصية فتاة غنية جدًا وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل في الصحافة الإلكترونية، وتتصادف في إحدى التحقيقات التي تجريها مع الفنان محمود عبد المغني وهو متهم فى جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، لتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجآت بالحلقات.
ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.
مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.
المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى و "k media.