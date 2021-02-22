شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "حلوة الدنيا سكر" يشيد بأداء محمود عبد المغني في حكاية "الجريمة لا تفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قناة "dmc" عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة النجمة الشابة هنا الزاهد، وهي حكاية "الجريمة لا تفيد" الذي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغني.

وأشاد مخرج العمل خالد الحلفاوي بحكاية "الجريمة لا تفيد"، مؤكدًا أنها من أفضل حكايات المسلسل على كل المستويات سواء في الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان الموهوب محمود عبد المغني الذي يقدم أداء مبهرًا ومبهجًا على حد السواء في الشخصية التي يجسدها بالمسلسل موضحا أن عبدالمغني قدم أداءً راقيًا خلال الحكاية التي تعد من أصعب حكايات العمل.