شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تستعيد ذكريات أول صورة لها ببداية مسيرتها الفنية: كنت 56 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة فريدة سيف النصر ذكريات التقاط صورة نادرة لها مر عليها 40 عاما، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، ووصفتها بأنها الصورة الأولى التى التقطت لها بعد فوزها مع مجلة السينما والناس، وكتبت: "دي أنا من 40 شهر.. عدوهالي، أول تصوير فوتوغرافيا ليا بعد ماكسبت مع مجلة السينما والناس الله يرحمه عبد المنعم سعد. معكم ملكة جمال الصيف والمكافآت أعمال فنية.. لجنة التحكيم.. فريد شوقي، حسين فهمى، جورج سيدهم نيللى، صفية العمري سمير صبري شفتم مين"، وذلك فى إشارة إلى أسماء لجنة التحكيم.



فريدة سيف النصر

وأضافت "وبعدها أول مسرحية بطولة مع جورج وسمير والانطلاقة خطوة بخطوة، ولنا حديث آخر، ووغلاوتكم كنتم تعدونى عظمة عظمة شفافة فى الشمس 54 كيلو زائد 16 سنة ثانوية عامة القومية، أيام بس شيك طول عمرى من غير رصيد، أهو جيلنا لا تجميل ولاغيره كله بتاع ربنا.. وهو في أجمل منه ولا من صنعه يعمل فيا ما بداله بقي راضيين هاحط لكم صورة من موسى كمان شوية.



فريدة سيف النصر

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد أعلنت عن تعرضها لأزمة صحية بسيطة خلال الفترة الأخيرة عانت فيها من صعوبة في التنفس، كما عبرت مؤخرًا عن حزنها لعدم قدرتها على الاستقياظ لأداء صلاة الفجر آنذاك، حيث تحدثت عن مواظبتها عليها باستمرار.

وقالت فريدة سيف النصر على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" وقتها: "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرأ قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يا رب قويني".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة القديرة فريدة سيف النصر تصوير أحداث دورها بمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد فريدة سيف النصر ضمن أحداث المسلسل دور سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى "كحلا"، وتتلون فى أكثر من شخصية طوال أحداث المسلسل.