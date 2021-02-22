شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل حمادة هلال "المداح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأحد تصوير أول المشاهد الأولى من مسلسل "المداح"، للنجم حمادة هلال، وينافس به حمادة في سباق دراما رمضان 2021.

وكتب المؤلف أمين جمال، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بسم الله.. توكلنا علي الله مسلسل المداح تأليف: أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري إخراج: أحمد سمير فرج".

ومسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته كل من: سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

وعلى المستوى الغنائى كان آخر أعمال حمادة هلال كليب "آية من الجمال" إخراج عادل سرحان وكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وتلقى عنها ردود أفعال جيدة، حيث تميز الكليب بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.