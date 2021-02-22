شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام توجه رسالة إلى نبيلة عبيد: أجمل ست في الدنيا ونجمة مصر الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها البالغة، اليوم الأحد، لتلقيها مكالمة هاتفية من النجمة نبيلة عبيد للاطمئنان عليها، وقد حرصت أنغام على توجيه رسالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت أنغام عبر تويتر :"صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي مكالمه دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى".



الفنانة أنغام عبر تويتر

وفي وفت سابق، كشفت النجمة أنغام عن صورة من كواليس تصوير كليب أغنيتها التى طرحتها مؤخرا بعنوان "أنا قدها"، ضمن حملة "100 مليون صحة"، خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وزيع مادى، ميكس وماستر خالد سند.

ونشرت أنغام الصورة مع طاقم العمل وصناع الأغنية، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "يوم تسجيل أنا قدها.. مع موسيقيين مصر الرائعين".

من ناحية أخرى، انتهت النجمة أنغام، من تسجيل أغنية جديدة من كلمات عمرو يحيى وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة أنغام منذ فترة ألبوما باللهجة الخليجية تضمن 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية، وهى: "مزح"، "تسلم يدينه"، "لا تستغرب"، "لا يقين"، "أنانى"، "آخر لقا"، "غريب"، "ظل وهجير"، "هنا وهناك"، "أدور"، "ثلاث حروف"، "ألف آسف"، "اسمك حبيبى"، و"طاولة".