شكرا لقرائتكم خبر عن نور: "جمال الحريم" تعبنا فيه جدا.. ومنال الصيفى: عيطت فى مشهد طلوع الجن منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النجمة نور اللبنانية، أن مسلسل جمال الحريم كان مخاطرة بالنسبة لها، ولكنها أحبت الرسالة الذى يقدمها المسلسل، وكانت مخاطرة ولكن حلو أن الواحد كل فترة يختار عمل فيه مخاطرة، وأن رسالة المسلسل قوية ومبسوطة بالعمل وتعبنا جدا وقدمناه بأحسن طريقة ممكنة.

وقالت المخرجة منال الصيفى، خلال استضافة أبطال مسلسل "جمال الحريم"، في برنامج مساء dmc، للإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة dmc، الموضوع حقيقى، ولكن الطقوس مش حقيقية وفريق العمل كله كان مركز، واجتهد جدا، وكنت عاوزة مشاهد الرعب توصّل الموضوع بشكل طبيعى، وفى مشهد نور وبيطلع منها الجن قعدت أعيط وأنا بتفرج عليها وجعت قلبى".

مسلسل "جمال الحريم"، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى، ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC.