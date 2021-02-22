شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة دينا تعلن تعافيها من فيروس كورونا: من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الراقصة دينا، تعافيها من فيروس كورونا، وسلبية مسحتها التي أجرتها بعد أسبوعين من الإصابة التي أعلنت عنها في 11 فبراير، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام لمشاركتها مع جمهورها ومتابعيها.

وكتبت دينا: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، بشكر كل أصحابي وحبايبي الجمهور الغالي على قلبي جدًا على دعواتكم ليا، الحمد لله بعد أسبوعين نتيجة التحليل سلبية، وأنا ما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة علشان ما يحصل أي مضاعفات، بشكركم كلكم على دعواتكم وحبكم اللي حقيقي فرقوا معايا جدًا في فترة العزل وبشكر جدًا دكتوري الدكتور بيجاد على رعايته ليا طوال فترة مرضي، من فضلكم خدوا بالكم على نفسكم وربنا يشفي كل مريض، بحبكم".

من ناحية أخرى، تشارك دينا فى بطولة حلقات مسلسل "سكن البنات" من بطولة وفاء عامر والمعروض حالياً على احدى القنوات الفضائية، وتجسد دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.