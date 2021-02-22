شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء العمر ..هنيدى وأشرف عبد الباقى فى صورة واحدة بأحدث ظهور معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الفنان أشرف عبد الباقى والفنان محمد هنيدى بصداقة وطيدة تعود لسنوات طويلة منذ بداية مسيرتهما الفنية، ومؤخراً كشف أشرف عبد الباقى عن أحدث صورة تجمعهما معاً حيث سيطرت الضحكة عليها كعادة أغلب صورهما معاً، مثلما ظهر عبر الحساب الرسمى له على انستجرام حيث كتب أن الصورة من كواليس حضور هنيدى عرض مسرحية "اللوكاندة".



هنيدى وأِشرف عبد الباقى

وكتب أشرف عبد الباقى: "نورتنا يا هنيدي في صباحية مباركة وضحك من القلب"، وما أن نشرها حتى انهالت عليه التعليقات بصورة كبيرة ممن أثنوا على صداقتهما، ووصفهما الكثيرون بأصدقاء العمر.

يذكر أن النجم محمد هنيدى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس" ويشاركه فى البطولة كلا من، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، فى إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

من ناحية أخرى يعرض مساء اليوم الأحد، الجزء الثانى من حلقة النجم محمد هنيدى في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا، والذى يتحدث هنيدى خلالها عن حياته الشخصية وأبرز المواقف الكوميدية التي حدثت له في تصوير أعماله السينمائية، وذلك بعدما تحدث خلال حلقة الأمس عن أمور عديدة وحكايات لأول مرة بخصوص مسيرته الفنية.