شكرا لقرائتكم خبر عن دانى بويل يتبرع بمبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى للمحتاجين.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع المخرج الإنجليزى دانى بويل بمبلغ 20 ألف جنيه إسترلينى إلى بنك طعام "Bow foodbank" وذلك من أجل مساعدة العائلات المعزولة على تجاوز جائحة فيروس كورونا "COVID-19" المستمرة.

وأشارت التقارير التى تداولتها المواقع الفنية الشهيرة مثل "ام ان أى" أنه فى الشهر الماضى كان يتواجد المخرج الحائز على جائزة الأوسكار يومًا مع متطوعين فى بنك الطعام للمساعدة فى توصيل الطعام إلى 450 عنوانًا.

لقد تأثر بعملهم لدرجة أنه كتب شيك للمساعدة فى استمرار عمل بنك الطعام، وفقا لـ"East London Advertiser" .



داني بويل

يذكر أن دانى بويل بدأ مسيرته الفنية عام 1980 وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المميزة، ومن أبرزها: "Slumdog Millionaire" و"T2 Trainspotting" و"Millions"، وغيرهم الكثيرين.

ومن أبرز الجوائز التى حصدها المخرج الشهير هى جائزة الأوسكار التى تم ترشيحه لها مرتين بينما فاز بجائزة واحدة منهما وهى عن فيلم "Slumdog Millionaire" وذلك عام 2009.