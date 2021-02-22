شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع محمود ياسين مع رشدى أباظة وحسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، على نشر صورة نادرة لجده الراحل تجمعه بكل من النجم الراحل رشدى أباظة والنجم حسين فهمى عبر حسابه على إنستجرام.



محمود ياسين و حسين فهمى رشدى أباطة

كما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، على حسابها صورة غلاف أحد أفلام والدها الراحل عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتسلط الضوء على لقب "نجم مصر الأول" الذي كان يتم إضافته قبل اسمه على بوسترات الأفلام.

وكتبت رانيا محمود ياسين، في تعليقها على الصورة، "لقب نجم مصر الأول.. أول فنان يتقال عليه هذا اللقب، لكن لا كان يحب الألقاب ولا تفرق معاه ولا حتى لقب النجم محمود ياسين، كان بيقول أنا مبحبش النجومية ولا نجمكم أنا بحب الفنان محمود ياسين طوله عمره متواضع وزاهد الدوشة برغم أنه كان في قمه بؤره الضوء وكل الدوشة حواليه لوحده بلا منازع لكن كان هو ده محمود ياسين الفنان والإنسان متواضع وزاهد الله يرحمك يا أبويا الغالي ويسكنك فسيح جناته جمعتك في الجنة، يارب اجعله ممن قلت فيهم: "فرحين بما آتاهم الله من فضله".