شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يهنئ نوال الزغبي على أغنيتها "عقلي وقف" ويغنى جزءا منها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صداقة وطيدة تربط بين المطرب اللبنانى رامى عياش والنجمة اللبنانية نوال الزغبى، وهو الأمر الذى يظهر من وقت لآخر بينهما، حيث حرص رامى عياش على الاحتفال بأحدث أغانى نوال الزغبى "عقلى وقف"، التى طرحتها قبل أيام من خلال حسابه على موقع "تويتر".

ونشر عياش فيديو له من داخل منزله أثناء عزفه على البيانو وهو يغنى "عقلى وقف"، وكتب: "أنا عقلي وقف مبروك يا حبيبة قلبي الأغنية الرائعة".

رامى عياش

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنية "عقلي وقف"، عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، جيتار مصطفى نصر وإخراج فادي حداد.



رامى عياش

وتقول كلمات أغنية "عقلى وقف":

ماشوفتش حد في الدنيا.. خطفني بنظرة والتانية

وأنا اللي عشت طول عمري.. بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل.. وجالك جري مستعجل

وأنا الحب اللي جوايا.. كان مشروع ومتأجل

أنا عقلي وقف ..مش عارفة انا مالي بجد أنا أول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف..علشان لو حد في يوم معرفش خلاص أهو عرف

اني بحبك .. اني بحبك

في الأول خفت قلت أهرب.. بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة.. لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة.. قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا.. في بعادك يوم تقوم أزمة

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

من جانبها حرصت النجمة التونسية لطيفة، على تهنئة نوال الزغبى بالأغنية الجديدة، وعلقت على برومو الأغنية: "مبروك يا حبيبتى.. وحشتينى جدا".

وشاركت النجمة نوال الزغبى، مؤخرا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة بهوت شورت جديد مطرز، وعلقت قائلة: "أفتقد لكل شيء.. التسوق والقهوة والسفر".