شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تواصل الترويج لخطوط أزيائها الجديدة التى تحمل اسم ICYPARK.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العالمية بيونسيه في الترويج لخطوط أزيائها الجديدة، وتحولها إلى عارضة أزياء لخطف الأنظار إليها في كل مشاركة تقوم بمشاركتها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وعلى مدار الساعات الماضية نجحت في الاستحواذ على إعجاب الكثيرين بمشاركتها لبعض الصور لحملتها الجديدة

وظهرت بيونسيه في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي ترتدي جميع ملابس الخط الجديد من إنتاجها، لتعلن عن وصول التصميمات الجديدة التي تواصل في طرحها من حين لآخر لتوسيع إمبراطورتيها في عالم الموضة بخط الإنتاج الذي يحمل اسم ICYPARK.



بيونسية فى أحدث ظهور



بيونسية فى اصدارتها الجديدة

من ناحية أخرى كشف مؤخراً موقع "motorbiscuit" عن قائمة أغلى السيارات التى يمتلكها قطاع كبير من المشاهير وجاءت المغنية بيونسيه فى المركز الأول، والأمر الذى لم يكن مفاجئاً حيث تعد بيونسيه وزوجها جاى زى، من أغنى أزواج هوليوود، ويمتلك الثنائى سيارة "رولز رويس" موديل عام 1959، ويبلغ ثمنها مليون دولار، وتحتوى على مقاعد جلدية ومحرك قوي سعة 6.2 لتر.



جانب من جلسة التصوير

بيونسيه من مواليد 4 سبتمبرعام 1981، وولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، وهي مغنية وممثلة أميركية حائزة على 23 جائزة جرامي، وقد غنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، قبل أن تصبح مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية آر أند بي (رئيسية) للفرقة الغنائية النسائية دستني تشايلد.

وأصبحت الفرقة واحدة من الأكثر مبيعاً في العالم من الفرق النسائية على الإطلاق. وقد شهد انفصال الفرقة المؤقت صدور ألبوم بيونسي الأول Dangerously in Love دانجيروسلي إن لوف (2003)، والذي ساهم بأن تكون فنانة ناجحة بصفة مستقلة على مستوى العالم؛ حيث بيع من ألبومها 16 مليون نسخة، وحصل على خمسة جوائز جرامي وتضمن الأغاني التي وصلت إلى قمة الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100 "كريزي إن لوف" و"بيبي بوي".