شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء فى صورة جديدة مع ميرنا نور الدين من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "كوفيد 25"، حيث ظهرت فيها بصحبة الفنانة ميرنا نور الدين، ولاقت تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.

وحرصت الكاتبة إنجي علاء على التعليق على الصورة التي نشرتها عبر تويتر قائلة: "مع الجميلة الموهوبة ميرنا نور الدين من كواليس تصوير مسلسل كوفيد 25"، مرفقة التعلق بهاشتاج "كوفيد 25" و"إنجي علاء".



أنجي علاء عبر تويتر

وبدأت الفنانة ميرنا نور الدين، منذ أيام قليلة، تصوير مشاهدها فى مسلسل "كوفيد 25"، بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث تقدم ميرنا شخصية جديدة فى أحداث العمل، الذى تكتبه إنجى علاء ، ويخرجه أحمد نادر جلال.



أنجي علاء وميرنا نور الدين

وبدأ تصوير المسلسل الشهر الجاري، حيث يقدم صناع المسلسل وجبة دسمة من الدراما خلال 15 حلقة فقط، مما يجعل المشاهد فى حالة إثارة وتشويق طوال حلقات المسلسل، وهو ما تسعى إليه شركة سينرجى فى تقديم أعمال مميزة ومختلفة وتتميز بطابع غنى من الأحداث.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، عبد الرحيم حسن، ايناس كامل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.