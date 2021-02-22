شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: أصور 16 ساعة يوميًا من مسلسل "عش الدبابير" في بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم عمرو سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتواجد حاليًا في بيروت لتصوير عدد من مشاهد مسلسل "عش الدبابير" الذى ينافس به السباق الرمضانى المقبل بمشاركة النجم مصطفى شعبان، حيث يصور سعد حوالى 16 ساعة يوميا من أجل انتهائه قبل موسم رمضان، خاصة أن العمل تعطل تصويره لأكثر من يوم مؤخرًا بسبب فرض السلطات اللبنانية حظر التجول في أغلب أنحاء لبنان بسبب تفشى فيروس كورونا، ثم تم الفتح تدريجيًا، حتى تمكن فريق العمل من البدء في تصويره.

"عش الدبابير" يجمع بين النجم عمرو سعد والنجم مصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، والمسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما، ويدخل الطرفان معا فى صراع كبير.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم ، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وظهر النجم عمرو سعد كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" موسم رمضان الماضى، حيث ذهب مع "المنسى" الذى يجسد شخصيته أمير كرارة فى عملية القبض على "أبو صهيب" القناص التكفيرى، بعدما حددوا المكان الذى يتواجد فيه لتلقى العلاج.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبد الخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسى، ويُعرض يوميا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.