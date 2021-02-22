شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق نيك جوناس أغنيته الجديدة بعنوان Spaceman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى نيك جوناس قرر أن يفاجئ عشاقه ومحبيه بإعلانه أنه بصدد إطلاق عمل غنائى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة ، هو الخبر الذي اسعد قطاعا كبيرا من عشاقه و محبيه حول العلم، ونشر نيك جوناس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " التى تضم أكثر من 30 مليون شخص صورة جديدة له ليروج لأغنيته الجديدة التى تحمل اسم "Spaceman" و كشف النجم الشهير أنه من المقرر طرح الاغنية يوم 25 فبراير الجارى، وأشار جوناس فى تعليقه على الصورة إلى أن العد التنازلى بدأ بالفعل.



نيك جوناس

يذكر أن نيك جوناس البالغ من العمر (28 عاما) بدأ مسيرته الفنية عام 2000، وهو عضو الفريق الغنائى الشهير "Jonas Brothers" وقد قدم عددا هائلا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرز أغنيات الفريق : "burnin' up" و "cool" و "what a man gotta do"، وغيرها.