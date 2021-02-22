شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة بالأبيض والأسود لـ فاروق الفيشاوى وسمية الألفى خلال فترة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل الفنان الراحل فاروق الفيشاوى والفنانة سمية الألفى ثنائيًا من بين أهم الثنائيات فى الوسط الفنى، حيث شهدت فترة زواجه منها حبًا كبيرًا منهما، الأمر الذى ظهر حتى بعد انفصالهما، طوال فترة حياة الفنان الراحل حيث كان دوماً ما يؤكد على دورها الكبير فى حياته، مثلما كان يحصل من جانبها أيضاً، ومؤخرًا تداول رواد السوشيال ميديا صورة نادرة للفنان الراحل فاروق الفيشاوى خلال فترة زواجه من الفنانة سمية الألفى خلال فترة زواجهما.



فاروق الفيشاوى وسمية الألفى

جدير بالذكر أن ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، تزامنت مع الـ 5 من شهر فبراير الجارى، حيث يعد أحد أهم نجوم الفن المصرى، وترك بصمة فى كل الأدوار التى لعبها بفضل موهبته الكبيرة، مما جعل أعماله خالدة على مر التاريخ.

وولد فاروق الفيشاوى فى محافظة المنوفية، كانت عائلته تعتبر من العائلات الأرستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة أخوة ذكور وشقيقتان، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".

تخرج فاروق الفيشاوى فى كلية الأداب بجامعة عين شمس، التى ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالى للفنون المسرحية وشارك الفيشاوى فى فيلم "الحساب يا مدموازيل"، ومسلسل "أرض النفاق"، لينطلق بعدها من خلال مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرًا".

وقدم فاروق الفيشاوى العديد من الأفلام منها "كشف المستور، سوق المتعة، تجيبها كده تجيلها كده هى كده، ياتحب ياتقب، الجراج، فتاة من اسرائيل، شفاه غليظة، ديك البرابر، فرسان أخر زمن، زوجة محرمة، اغتصاب، المرأة الحديدية، القرداتي، الحنكايش، السكاكيني، لا تسألني من أنا، الباطنية غاوي مشاكل، المشبوه، حنفي الأبهة".

ومن أجمل أعماله الدرامية "صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة، علي الزيبق، الحاوي، البر الغربي أدهم وزينات و3 بنات، كناريا وشركاه، الدم والنار، ليل الثعالب، الشارع اللي ورانا"، وأبرزها تجسيده لشخصية محفوظ عجب من خلال مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، ومسلسل "ولاد أدم" أمام عبدالمنعم إبراهيم.