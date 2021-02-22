شكرا لقرائتكم خبر عن قصر كيم كاردشيان وكاني ويست بتكلفة 45 مليون إسترليني بعد الإعلان عن الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نشر الكثير من الشائعات حول انفصال الثنائي الشهير كيم كاردشيان وكاني ويست، تم تأكيد الخبر حيث انفصل الثنائي بعد 7 سنوات من الزواج وإنجاب 4 أطفال، وفي هذا السياق نستعرض تقريرًا من داخل قصر كيم وكاني الذي تبلغ تكلفته 45 مليون جنيه إسترليني، حيث "تقدمت كيم بطلب الطلاق" بعد قرابة سبع سنوات من الزواج.

فكيم كاردشيان وكاني ويست انتهي من بناء منزلهما في عام 2018 ومرت شهورًا قبل أن نلقي نظرة على الداخل، فتدريجيًا خلال العام الماضي، ألقينا نظرة خاطفة على اختيارات كاني وكيم حيث اتضح أن الثنائي انشأ قصرًا في غاية من البساطة.

والزوجان اهتز مؤخرًا بشائعات تفيد بأن زواجهما الذي يقرب من سبع سنوات انتهى، حيث أخبر أحد المصادر موقع PageSix أن الزوجين انفصالا ويجري حاليًا محادثات حول تقسيم ثروتهما، وفي هذا الوقت بالتحديد قيل إن كاني يقضي معظم وقته في مزرعته المقدرة بـ14 مليون دولار في وايومنج، ومع ذلك ، فقد نشر أن كيم تقدمت الآن بطلب الطلاق من كاني وأن نجمة Keeping Up تنهي زواجها وديًا مع كاني.

عقد الزوجان قرانهما في حفل راقي في إيطاليا في عام 2014، وبينما كان الزوجان معًا، عاشا في عقار رائع في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، شاهدوا صورًا منه.



قصر كيم كاردشيان (1)



قصر كيم كاردشيان (2)



قصر كيم كاردشيان (2)



قصر كيم كاردشيان (3)



قصر كيم كاردشيان (5)



قصر كيم كاردشيان (6)



قصر كيم كاردشيان (7)



قصر كيم كاردشيان (8)