شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهندية كارينا كابور تضع طفلها الثاني من زوجها سيف علي خان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنجبت الفنانة الهندية كارينا كابور طفلها الثاني من زوجها الفنان سيف علي خان، صباح اليوم الأحد، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إنجابها للطفل، قائلة: "إنه ولد.. 21 / 2 / 2021.. إنه طفل رضيع .. تيم له أخ طفل"، إلا أنها لم تفصح عن اسمه، بينما انهالت التهاني عليها من قبل معجبيها على السوشيال ميديا.



كارينا كابور عبر انستجرام

وخلال الفترة الماضية، انتقلت الفنانة العالمية وزوجها سيف علي خان مع ابنهما تيمور إلى منزل جديد بالقرب من مسكنهم السابق، في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي يتفشى في العديد من بلدان العالم.



كارينا كابور وأسرتها

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الهندية كارينا كابور، جمهورها ومعجبيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لقطات فيديو وصور تستعرض فيها بطنها في الأيام الأخيرة من الحمل، معلقة: "9 أشهر ويصبح قويا"، وبدت النجمة العالمية كارينا كابور، سعيدة في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تتباهى بحملها، مرتدية ثوبا أزرق، بينما كانت تمسك بطنها وتنظر إليها ثم تتجه عيناها نحو الكاميرا.

واستعرضت النجمة العالمية كارينا كابور في وقت سابق، لياقتها ورشاقتها البدنية في الشهور الأخيرة من حملها الثاني، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صور من "فوتوسشين" جديد، والتى لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.



استوري كارينا كابور

الفنانة كارينا كابور