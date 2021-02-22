شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام لـ"الخليج 365" عن تسجيل مذكراته: "مفيش الكلام ده خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى النجم الكبير عادل إمام ماتردد مؤخرا عن تسجيل مذكراته صوت وصورة، ليتم تقديمها في عمل فنى، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الكلام ليس له أي أساس، ولم يخطر في باله مثل هذا الأمر من الأساس، ودعا الزعيم الجمهور لعدم الانسياق وراء الشائعات.

وترددت مؤخرا أنباء عن قيام الزعيم عادل إمام بتسجيل مذكرات صوت وصورة، على أن يتولى هذا الأمر نجله المخرج رامى إمام.

وشارك النجم الكبير عادل إمام مؤخرا في شهر رمضان الماضى، بمسلسل فلانتينو الذى حقق نجاحا أثناء عرضه على قناة dmc، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بـ "فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم"مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومنهنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.