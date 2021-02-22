شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تخطف الأنظار أثناء توجهها لحضورها قداس فى كنيسة بسيدني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان الأنظار في أحدث ظهور لها، خلال خروجها لحضور قداس في كنيسة بسيدني في مقاطعة نيو ساوث ويلز بأستراليا، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت الممثلة العالمية البالغة من العمر 53 عاما، فستان يتميز باللون الزهري الأرجواني حينما كانت تتوجه إلى الكنيسة في سيدني، يوم الأحد، حيث بدت سعيدة أثناء حضورها القداس.

وأكملت نجمة هوليوود نيكول كيدمان مظهرها الأنيق بارتداء قبعة كلاسيكية من القش، وأضافت إلى مجموعتها الأرجوانية حقيبة يد متناسقة مع نظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم.



الفنانة نيكول كيدمان

نجمة "Big Little Lies"، التي اعترفت ذات مرة بأنها "منجذبة جدًا'' إلى فكرة أن تصبح راهبة، زينت عنقها بشكل مناسب بقلادة مرصعة بالماس، كما ارتدت زوج من الأحذية المسطحة.

وفي وقت سابق، قررت النجمة العالمية نيكول كيدمان أن تكشف عن مدى عشقها لزوجها واستقرار حياتهما الزوجية بعيد عن القلق والاضطرابات، حيث نشرت على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 7.5 مليون شخص صورة وهى تٌقبل كيث أوربان، وعلقت على الصورة لتؤكد أنه حبيبى للأبد.



النجمة نيكول كيدمان



نيكول كيدمان



نيكول كيدمان تتألق في فستان أنيق