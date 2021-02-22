شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي: مسرحية "اللوكاندة" حققت مشاهدة عالية تلفزيونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أشرف عبد الباقي في تصريحات صحفية اليوم، أنه سعيد بمردود أولى حلقات السيت كوم المسرحي "اللوكاندة"، والذي عرض مساء الجمعة علي قناة DMC، مشيرًا إلى أنه يتابع بشكل مستمر ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب ردود الفعل الإيجابية والتي تلقاها خلال اليومين الماضيين من الوسط الفني والإعلامي.

وأضاف عبدالباقي في تصريحاته، أنه من الصعب الحكم علي تجربة السيت كوم من أول حلقة فقط، خصوصًا في ظهور العديد من الوجوه الشابه والتي يراها الجمهور لأول مرة، ما أدى إلى مقارنة الوجوه الشابه بنجوم مسرح مصر خلال تجربتهم الماضية، وبالرغم من ذلك فأن اللوكاندة حققت مشاهدة عالية تلفزيونيًا، وأصبحت "تريند" البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول حلقة.

وأشار أن تجربته خلال "تياترو مصر" في موسمين كانت في البداية صعبة علي الجمهور تقبل الوجوه الجديدة، ثم حدث قبول كبير ونجاح متتالي للتجربة، حتي تم تغيرها الى اسم مسرح مصر، وأصبحت الوجوه الشابة نجوم مميزة، وهذا الذي يحدث في تجربة اللوكاندة والتي تختلف تمامًا عن أداء وشكل عروض مسرح مصر.





واختتم عبدالباقي تصريحاته، بأن الحكم علي التجربة بشكل كامل أو دخولها في مجال المقارنة من أول حلقة، هو أمر "ظالم" خصوصًا مع المجهود المبذول من قبل الفنانين وباقي أفراد المسرح لإسعاد الجمهور.

الجدير بالذكر أن "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب، وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا،و احمد فتحي، ومحمود ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى.

والعرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، و ديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغانى كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى ، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج سينرجي وورك شوب .