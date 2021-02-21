فن ومشاهير

محمد هنيدي يحضر مسرحية "صباحية مباركة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان محمد هنيدي على حضور العرض المسرحي "صباحية مباركة".

ونشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدي،عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق "عبد الباقي" على الصورة: "نورتنا يا هنيدي في صباحية مباركة وضحك من القلب".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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