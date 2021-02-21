مخرج "حلوة الدنيا سكر" يشيد بأداء محمود عبدالمغني في حكاية "الجريمة لا تفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تواصل قناة "dmc" عرض الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد، وهي حكاية "الجريمة لا تفيد" الذي يشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغني.

وأشاد مخرج العمل خالد الحلفاوي بحكاية "الجريمة لا تفيد"، مؤكدا أنها من أفضل حكايات المسلسل على كافة المستويات سواء في الكتابة أو اختيار فريق العمل المشارك وحتى أداء الممثلين، مشيرا أنه سعيد بالتعاون مع الفنان محمود عبدالمغني الذي يقدم أداءا مبهر ومبهج على حد السواء في الشخصية التي يجسدها بالمسلسل موضحا أن عبدالمغني قدم أداءا راقيا خلال الحكاية التي تعد من أصعب حكايات العمل.

وتدور حكاية "الجريمة لا تفيد" حول كشف غموض جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، ارتكبها "كارم" الذي يجسد شخصيته عبدالمغني، وتحاول "راندا" التي تجسدها هنا الزاهد كشف حقيقة وتفاصيل الجريمة، وذلك من خلال عملها في الصحافة الإلكترونية، وتتسبب "راندا" في توريط "كارم"، إلا أنها وبمرور الأحداث تكتشف أنها أخطأت وتسببت في أذية شخص بريء، فتسعى لمساعدته، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجئات بالحلقات القادمة.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا، كما يذاع بالتزامن على منصة واتش ات.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وهو من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وإنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.