رانيا يوسف تحتفل ببراءتها من تهمة ازدراء الدين الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة رانيا يوسف ببراءتها من تهمة ازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات الفضائية.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها على تويتر: "‏شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر".

وقضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات الفضائية.

وأقام المحامي بالنقض أشرف ناجي جنحة مباشرة أمام الجنح قال فيها إنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية وظهرت فيها رانيا يوسف قائلة "إن ... كل النجمات بارزة لست الوحيدة ولكن ... مميزة وحلوة) وتابعت: "لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها ) ثم أردفت بأية قرآنية ( وأما بنعمة ربك فحدث).

واعتبر "ناجي" في دعواه أن تصريحات رانيا يوسف عن الحجاب في الحلقة بقولها "( يا ساتر يا رب ليه ، ليه الطرحة دي هتزود مني إيه) ازدراء للدين الإسلامي، مضيفًا أنها قررت صراحة بعدم إيمانها بفرضية الحجاب؟

وأضاف أن ما جاء في البرنامج ما هو إلا تطاول على الدين الإسلامي وازدراء لرمز الإسلام ترتديه الفتيات، والمفترض أن يكون له كل القدسية والاحترام خاصة أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة.

وأشارت الدعوى إلى أن الجرائم التي ارتكبتها رانيا يوسف معاقب عليها طبقا لمواد 80، 98/2، 102، 161، 176، 188 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة التعدي على قيم أسرية معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018.