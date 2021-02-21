حسن الرداد يطلب الدعاء لوالدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان حسن الرداد جمهوره الدعاء لوالدته الراحلة فادية الرداد.

ونشر "الرداد" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أرجو الدعاء لأمي المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد".

وأعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، يوم 9 يناير الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".