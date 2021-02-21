إنجي علاء بصحبة ميرنا نور الدين في كواليس "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة تجمعها بالفنانة ميرنا نور الدين، من كواليس مسلسل "كوفيد 25"، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وعلقت إنجي علاء على الصورة : "مع الجميلة الموهوبة ميرنا نور الدين من كواليس تصوير مسلسل كوفيد 25".

ويخوض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "كوفيد 25"، ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.